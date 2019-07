Leraar die verdacht werd van aanranding van zeven minderjarige meisjes vrijgesproken

Oud-Heverlee / Zaventem - De leerkracht die verdacht werd van de aanranding van zeven 8- en 9-jarige meisjes op een basisschool in Heverlee, is donderdag vrijgesproken. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spreekt wel van “ongepast pedagogisch gedrag”, maar op strafrechterlijk vlak gaat de man over de hele lijn vrijuit.

De leerkracht werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid en schending van de fysieke integriteit van zeven 8- à 9-jarige meisjes in het derde en vierde leerjaar van de vrije basisschool Heilig Hart in Heverlee nabij Leuven, in 2017. Op het einde van dat jaar werd de 36-jarige man ontslagen nadat bij de directie verschillende klachten waren binnengekomen over onaangepaste aanrakingen en spelletjes in de klas. De slachtoffers werden apart audiovisueel verhoord en legden identieke verklaringen af: zo getuigden ze over aanrakingen boven en onder de kledij.

Op het proces stelde de procureur dat de man de meisjes masseerde aan nek en schouders en hen aanraakte aan knieën en benen, wat een schending van hun fysieke en seksuele integriteit zou betekenen. De procureur vorderde daarom veertig maanden cel met uitstel onder probatievoorwaarden.

Vrijspraak

Maar de rechter in Leuven oordeelde donderdagochtend dat de feiten niet bewezen waren, en dat er op basis van het dossier niet geoordeeld kon worden dat er sprake was van aanranding. De man werd vervolgens over de hele lijn vrijgesproken.

De rechtbank baseerde zich daarvoor op een verslag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. “De conclusie luidde dat er wel sprake is van ongewenst gedrag, maar alleen pedagogisch en niet seksueel. Bij aanranding van de eerbaarheid moet er aantasting van de seksuele integriteit zijn. Hier bestaat twijfel over de intentie. De beklaagde stond te dicht bij de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen en zocht ongepast fysiek contact. Maar het is onvoldoende bewezen dat hij hun seksuele integriteit heeft geschonden.”

De leraar was na zijn ontslag aan de slag gegaan op twee andere scholen in Zaventem, maar werd daar op non-actief gezet toen ouders weet kregen van de lopende rechtszaak.