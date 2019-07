Jachtvereniging waarschuwt: “Pas deze maand extra op voor overstekende reeën”

Automobilisten kunnen de komende weken het best extra alert rijden. Van midden juli tot midden augustus loopt de reebronst, waardoor de bokken actief rondzwerven in hun territorium en vaak wegen kruisen. Daarvoor waarschuwt Hubertus Vereniging Vlaanderen donderdag.

De jachtvereniging raadt bestuurders aan om tijdens het paarseizoen van de ree alert te rijden en de snelheid te matigen, vooral tijdens de schemeruren en in bosrijke gebieden of aan weides met dichte begroeiing.

“Een dier aanrijden is namelijk een drama”, zegt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Het beest sterft vaak een pijnlijke dood en bestuurders vangen een heilige schrik. In het slechtste geval raken ook de bestuurder of de passagiers ernstig gewond. De blikschade kan dan weer makkelijk in de duizenden euro’s oplopen.”

Wie toch een ree zou aanrijden, kan het best de politie op de hoogte brengen, net als de lokale jager, van wie de contactgegevens op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen terug te vinden zijn. “Raak nooit een kadaver met blote handen aan”, raadt de organisatie ook aan. “Laat gewonde dieren in de berm liggen. In een reflex om zich te verdedigen, kunnen ze namelijk gemeen uithalen. En neem dode dieren niet mee naar huis voor consumptie of als trofee.”

Volgens de jachtvereniging bestaat het risico op aanrijding van overstekend wild in alle provincies in Vlaanderen. Officiële cijfers over aanrijdingen bestaan niet, maar de organisatie heeft een meldpunt op haar website. Daarop werden vorig jaar 124 reeën als valwild aangegeven, waarvan 98 door aanrijdingen. “Dat aantal ligt in werkelijkheid allicht een pak hoger”, klinkt het.