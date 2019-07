Man gewond na schietincident in rosse buurt in Schaarbeek

Schaarbeek - In een café in de Aarschotstraat in de gekende rosse buurt van Schaarbeek, is donderdagochtend een man gewond geraakt nadat een ruzie leidde tot een schietincident. Het Brussels parket onderzoekt de omstandigheden van het voorval.

De feiten deden zich voor omstreeks 7.30 uur. Een ruzie in een café in de Aarschotstraat liep uit de hand en er werden schoten gelost. Eén persoon raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd, maar hij verkeert niet in levensgevaar.

Het Brussels parket heeft het gerechtelijk labo en een ballistisch expert opgeroepen om ter plekke te komen. Over het slachtoffer, het aantal schoten dat gelost werd en de aanleiding van de ruzie is nog niets bekend.