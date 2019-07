Vlaamse expert bezorgd over aanhoudende racistische aanvallen van Trump: “Dit is beangstigend”

“Stuur haar terug! Stuur haar terug!” Supporters van Donald Trump scandeerden het luidkeels nadat de Amerikaanse president nog maar eens een publieke aanval had gelanceerd op de in Somalië geboren Democrate Ilhan Omar. Het conflict tussen Trump en The Squad, een groepje vrouwelijke Democraten dat vaak erg felle kritiek uit op de president, wordt zo op de spits gedreven. “Fanatiekelingen kunnen in de woorden van Trump een bevestiging zien van hun vreemde, gevaarlijke plannen.”