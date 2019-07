Antwerps havenbedrijf wil zwaar vervuild fort helemaal inpakken

De ingang van het fort, het enige nog zichtbare deel. De rest is bedolven onder een laag zand. Foto: Joris Herregods

Antwerpen - Het Antwerps havenbedrijf wil in september starten met een groot project om de vervuiling in en rond het historische Fort Filips langs de Scheldelaan in te dijken. Een ondoorlaatbare wand en afdeklaag moeten voorkomen dat de miljoenen liters gedumpt olieafval zich verder kunnen verspreiden.

Het 19de-eeuwse Fort Sint-Filips, op de rechteroever van de Schelde, is berucht. Tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de jaren 70 werden aan de ruïne massaal olieresten gedumpt. Eind 2016 berekende ingenieursstudent Lukas De Clercq dat minstens 48 miljoen liter aan olieafval en verbrande olie bij de ruïne werd achtergelaten.

Het Antwerps havenbedrijf stelt een plan voor om het fort in te kapselen. Een 3D-scan moet de historische informatie over het gebouw vastleggen. Een ondoorlatende palenwand wordt tot op de Boomse Klei geïnstalleerd, zodat de verontreiniging zich noch horizontaal, noch verticaal verder kan verspreiden. De exacte ligging van de palenwand wordt de komende maanden nog bepaald als het terrein goed toegankelijk is voor een boormachine. Bovenop de inkapseling komt een niet-doorlatende bovenlaag, met daarop een leeflaag waarop nieuw groen kan groeien. De afdeklaag zal overeenkomen met de bestaande contouren van het fort.

De voorbereidende werken van het project, dat in samenwerking met baggeraars Jan de Nul en Deme zal worden uitgevoerd en waarvan de kostprijs op 30 miljoen euro wordt geraamd, zouden starten in september. De werken zullen twee à drie jaar duren.

In de omgeving van de ruïne staan nog werken gepland. Binnen het Sigmaplan komt er een fietsdijk, waarvan de voorbereidingen tegelijk met de sanering starten. Ten noorden van de te saneren zone legt de haven een kribbegebied aan voor getijdennatuur. Op termijn komt er ook nog een nieuwe aanlegsteiger voor de Waterbus.