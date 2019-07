Vijftien maanden cel voor klemgereden cannabisboer met 38 kilo cannabis op de achterbank

Batsheers - Een 49-jarige Nederlander die werd klem gereden met 38 kilogram net geoogste cannabis, is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden en een boete van 8.000 euro. Ook een 37-jarige Syriër uit Brussel, die gekend is voor drugsfeiten in Kortrijk en mee hielp op de plantage van zeshonderd planten, kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden.

Op het moment dat de politie een huiszoeking wilde uitvoeren in een woning op de Steenweg in Heers, zagen ze de Nederlander met zijn bestelwagen wegrijden. De agenten reden hem klem en vonden in het voertuig maar liefst zes zakken met net geoogste cannabis van in totaal 38 kilo. De man had ook een gebruikersportie heroïne op zak. In het huis vonden de speurders een plantage met de resten van zeshonderd planten. Tegen de politie vertelde de Nederlander dat hij 2.000 euro zou krijgen als hij de oogst bij zijn opdrachtgevers zou leveren.

Het DNA van de tweede beklaagde werd teruggevonden in de plantage. Buurtbewoners hadden zijn auto ook in de maanden voor de inval aan de woning gezien. De Syriër werd verschillende keren uitgenodigd door de politie voor een verhoor maar kwam nooit opdagen.

Aan stroomnetbeheerder Fluvius moeten de twee mannen samen ook een schadevergoeding van 14.257 euro betalen.