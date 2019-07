Extreem vervuild Antwerps fort wordt eindelijk aangepakt: drie jaar werk om sarcofaag te bouwen rond toxische tijdbom

Antwerpen -

48 miljoen liter petrochemische smurrie, dat is het trieste resultaat van een jarenlange vervuiling aan Fort Filips, een ruïne in een bocht aan de Scheldelaan in de Antwerpse haven. Na jaren plannen lijkt nu eindelijk de start in zicht van de werken die de extreme vervuiling moeten indammen. De kostprijs is intussen nog met miljoenen euro’s opgelopen.