Eén jaar cel voor Nederlander die twee agenten verwondde met Porsche

Bilzen - Een 35-jarige Nederlander die probeerde weg te rijden met zijn Porsche, terwijl twee agenten hem probeerden te arresteren is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Omdat de man niet aan zijn proefstuk toe is en zijn auto als wapen gebruikte, moet hij een jaar effectief gaan zitten.

Op 21 mei stonden vier agenten de Nederlander in Bilzen op te wachten, toen hij met zijn Porsche kwam aangereden. De agenten moesten de Nederlander arresteren, omdat hij zijn gevangenisstraf die hij na een eerdere veroordeling had gekregen, moest gaan uitzitten. Toen hij hoorde, dat hij met de agenten moest meegaan sprong hij in zijn Porsche en probeerde hij weg te rijden.

Een vrouwelijke agente slaagde erin om de passagiersdeur te openen en de pook van de automatische versnellingsbak in de parkeerpositie te zetten, vooraleer hij dat kon doen. Tegelijk probeerde een andere agent hem langs de bestuurderskant de handboeien om te doen. Desondanks slaagde de man er verschillende keren in om de versnellingspook terug in de versnelling te zetten en vooruit te rijden.

De vrouwelijke agente werd verschillende keren meegesleurd, toen de auto vooruitschoot. Zij geraakte zwaar gewond aan haar schoudergewricht en is momenteel nog arbeidsongeschikt. Een deskundige werd aangesteld om de schouder van de agente te onderzoeken. Voorlopig krijgt ze een schadevergoeding van 1.500 euro. Ook de andere agent die gewond geraakte tijdens de arrestatie krijgt een schadevergoeding van 300 euro.

De agenten wilden dat de Porsche van de Nederlander werd verbeurdverklaard om de schadevergoedingen te betalen. Daarop ging de rechter niet in, omdat de waarde van de Porsche veel hoger ligt dan de maximale boete die op gewapende weerspannigheid staat. Ook heeft de man de auto nodig voor zijn werk.