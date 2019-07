Iraanse Revolutionaire Garde kaapt mysterieuze “buitenlandse” tanker in Straat van Hormuz

Het is al maanden onrustig in de Golfregio. Zo nam het Verenigd Koninkrijk een Iraanse olietanker in beslag in de Straat van Gibraltar, omdat die olie zou leveren aan Syrië. Foto: AFP

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft afgelopen zondag een “buitenlandse tanker” tegengehouden in de Straat van Hormuz en de bemanning opgepakt. Dat maakte de organisatie donderdag zelf bekend. Volgens de Garde werd het vaartuig in beslag genomen omdat het olie zou smokkelen.

De tanker zou afgelopen zondag Iraanse wateren hebben betreden “ten zuiden van het (Iraanse, nvdr.) eiland Lark”, aldus Sepah News, het officiële persorgaan van de Revolutionaire Garde. Volgens de Iraniërs was er 1 miljoen liter olie aan boord, en werd die illegaal gesmokkeld. Alle 12 bemanningsleden werden opgepakt.

Teheran gaf geen details over de herkomst van het schip, zijn naam, of onder welke vlag het vaart. Dinsdag werd gespeculeerd dat het zou gaan om de tanker ‘Riah’ die vaart onder Panamese vlag, maar het is niet duidelijk of dat ook echt de tanker is die Iran heeft weggesleept.

Onrust

Het is al enkele maanden bijzonder onrustig in de Golf. De Verenigde Staten beschuldigen Iran ervan verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanvallen tegen commerciële schepen in de buurt van de Straat van Hormuz, maar Teheran wees op zijn beurt naar Saudi-Arabië. De Iraniërs haalden een Amerikaanse onbemande drone neer, en een Amerikaanse luchtaanval op Iran als respons werd in extremis publiekelijk afgeblazen door president Trump.

Groot-Brittannië nam dan weer een Iraanse olietanker in beslag in de Straat van Gibraltar, waarna Iraanse militaire schepen beslag probeerden te leggen op een Britse olietanker in de Golf.