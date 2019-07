Francesco Vanderjeugd (Open VLD): “Geen regeringsdeelname enkel om erbij te zijn”

Francesco Vanderjeugd, kandidaat-voorzitter van Open VLD, vindt dat zijn partij de mogelijkheid van een oppositiekuur na de teleurstellende verkiezingsuitslag te snel heeft opzijgeschoven. “We moeten er niet gewoon bij zijn om erbij te zijn”, zegt de West-Vlaming in Knack over eventuele regeringsdeelname.

In Brussel stapt Open VLD in een coalitie met vier linkse partijen, maar volgens Vanderjeugd konden zijn Brusselse collega’s voldoende liberale accenten leggen in dat regeerakkoord. Regeringsdeelname op federaal en Vlaams vlak kan volgens de burgemeester van Staden dan ook enkel als er genoeg lekkers uit de brand gesleept kan worden. “We moeten er ons voor behoeden dat we er niet zomaar bijzijn om erbij te zijn”, klinkt het bij Knack. “Is het slappe kost, dan moet Open VLD voor de oppositie kiezen.”

Vanderjeugd vreest echter dat de partijtop van Open VLD het niet zo ziet. “Ik vrees dat we te snel overgaan tot de orde van de dag. Een oppositiekuur mag niet zomaar van tafel worden geveegd. Ik zeg niet dat het de enige manier is om te herbronnen, maar het moet een optie blijven.”

Volgens Vanderjeugd moeten de voorzittersverkiezingen waarbij hij zelf kandidaat is - momenteel gepland in maart - dan ook vervroegd worden. “Ik verwacht dat er voorzittersverkiezingen worden uitgeschreven zodra er een regeerakkoord is. Maar eigenlijk komen die dan al te laat.”