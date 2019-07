Brussels Airlines brengt meer dan 25.000 festivalgangers naar België voor Tomorrowland

Boom - Brussels Airlines organiseert voor het achtste jaar op rij ‘party flights’ om festivalgangers vanuit het buitenland naar België te brengen voor Tomorrowland. In 77 luchthavens vertrekken 293 vluchten, die in totaal meer dan 25.000 ‘people of tomorrow’, met meer dan 100 nationaliteiten, naar ons land zullen brengen.

De luchtvaartmaatschappij verkocht in een mum van tijd 13.083 vluchtpaketten, goed voor in totaal 25.290 Tomorrowland-passagiers. De meest voorkomende nationaliteiten zijn de Spaanse, Zwitserse, Britse, Zweedse en Duitse.

Zesenvijftig vluchten worden omgetoverd tot #TMLpartyflights met muziek aan boord, op elf andere vluchten krijgen passagiers een live DJ-set op 10 kilometer hoogte. Voor het eerst organiseert Brussels Airport ook trans-Atlantische festivalvluchten vanuit Washington. Op 16 luchthavens wordt bovendien een gate party georganiseerd met live DJ’s voor vertrek. Voor de derde keer brengt het vliegtuig ‘Amare’ festivalgangers naar ons land. Die Airbus A320 is gewijd aan Tomorrowland en is beschilderd met een gigantische adelaar.

Brussels Airlines organiseert voor het eerst op camping DreamVille een mobiele bag drop-off, waar festivalgangers die met het vliegtuig terugreizen hun bagage al op de camping kunnnen inchecken. De maatregel moet er onder meer voor zorgen dat er minder tenten en kampeerspullen achterblijven na het festival. De luchtvaartmaatschappij bemant ook een servicedesk op het festivalterrein, zodat passagiers ter plaatse hun vlucht kunnen aanpassen of info over hun reis kunnen krijgen.

400.000 festivalgangers verwacht

Tomorrowland ontvangt dit jaar opnieuw 200.000 festivalgangers per weekend, met meer dan 200 nationaliteiten. Meer dan 37.000 festivalgangers kochten een ‘Global Journey’-pakket, waarmee ze niet alleen met het vliegtuig maar ook met de trein of met de bus naar Tomorrowland kunnen komen, of via een hoteldeal.

Maandag werd in Brussel bovendien het programma afgetrapt voor de gasten met een ‘Discover Belgium’-pakket. Zij brachten een bezoek aan Brussel, Brugge, Gent en Antwerpen, waar ze donderdagavond samen met 4.000 andere festivalgangers te gast zijn op ‘Invited Antwerp’ aan het MAS. Een andere groep festivalgangers tourde de afgelopen week door verschillende Europese steden.

Op camping DreamVille wordt donderdag bovendien het startschot van Tomorrowland gegeven met preparty ‘The Gathering’, voor de meer dan 30.000 campinggangers.