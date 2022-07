Tomorrowland wordt volwassen: van een podium dat een 10-jarige kon bedenken tot buitenaardse kunstwerken

Zo’n zestig dj’s, een handvol tentjes en een pietluttig hoofdpodium dat een tienjarige ook had kunnen bedenken. Meer viel niet te beleven op de allereerste editie van Tomorrowland, in 2005. Achttien jaar – en een coronapauze – later is het festival volwassen. Met drie weekends, 600.000 ‘people of tomorrow’ en meer dan 800 dj’s. Dé blikvanger blijft het podium, dat om klokslag 12 uur wordt onthuld. Wij blikken terug op de vorige kolossen in Boom.

2005: Kaartjes kopen in Free Record Shop

Tomorrowland 2005.

Op 14 augustus 2005 wordt een slaapkameridee van de broers Manu en Michiel Beers werkelijkheid: Tomorrowland gooit voor de eerste keer z’n deuren open. Vechten om tickets? Wachtrijen online? Niks van dat. Toegangskaarten kon je gewoon kopen in de winkels van Free Record Shop. En nog geen spoor van een dubbele driedaagse met 400.000 bezoekers uit alle hoeken van de wereld. Het startschot deed het met ‘nauwelijks’ 9.500 bezoekers die op goed geluk één dag naar recreatiedomein De Schorre trokken. De allereerste line-up kon wél tellen: Armin van Buuren, Justice en Sven Väth zakten af naar Boom. Al stond hun ster op dat moment nog niet zo hoog als vandaag.

2006: Zes kilometer wandelen naar de camping

Tomorrowland 2006.

De tweede editie bevestigt: op de laatste dag van juli lokt Tomorrowland opnieuw 9.500 bezoekers. Het terrein op De Schorre breidt uit naar acht podia en voor het eerst blijven 2.000 festivalgangers overnachten op de camping. Klein nadeel: die ligt zes kilometer verderop, in Rumst.

2007: De eerste buitenlandse interesse

Tomorrowland 2007.

De geruchten over dat nieuwe Belgische dancefestival doen stilaan de ronde in het buitenland. In z’n derde levensjaar ontvangt Tomorrowland plots ook Nederlanders, Fransen, Duitsers en Britten. Boom krijgt 15.000 ‘People of tomorrow’ over de vloer. Ook de organisatie ziet de groeimogelijkheden en breidt het festivalterrein uit naar negen podia. En dit keer duurt Tomorrowland niet één, maar twee dagen.

2008: De grote sprong voorwaarts

Tomorrowland 2008.

Nu ontploft het pas echt. In één jaar tijd klimt Tomorrowland van 15.000 naar 50.000 bezoekers. Ook de artiesten krijgen lucht van het fenomeen en zeggen massaal toe: meer dan honderd dj’s staan op de affiche. De organisatie krijgt bovendien voor het eerst af te rekenen met een bloedhete editie: het kwik stijgt tot bijna 30 graden.

2009: Sfeer, eten en Moby

Tomorrowland 2009.

Alweer een primeur. Tijdens de vijfde editie mag Tomorrowland een eerste keer het bordje ‘uitverkocht’ ophangen. 90.000 feestvierders – bijna dubbel zoveel als het jaar voordien – zien voor hun neus een ommezwaai gebeuren: de organisatie mikt op een totaalervaring. Muziek blijft belangrijk, maar ook sfeer, eten, drinken en randanimatie staan centraal. Zo duikt er plots een skipiste op halverwege het terrein. Tomorrowland strikt ook z’n eerste échte wereldster: de Amerikaanse muzikant en producer Moby.

2010: Struikelen over grote namen

Tomorrowland 2010.

Al een maand op voorhand zijn alle 120.000 kaartjes de deur uit. De campingsite, waar 25.000 kampeerders hun tent opslaan, wordt DreamVille gedoopt. De organisatie pakt uit met veertien podia waar elke dag een andere uitbater de affiche vult. De line-up is indrukwekkend: David Guetta, Swedish House Mafia, Dada Life, Armin van Buuren, … Iedere grote dj tekent present. En dat lokt nu ook de aandacht van Studio Brussel: de jongerenzender maakt het hele weekend live radio vanop het festivalterrein.

2011: Op restaurant bij Wout Bru

Tomorrowland 2011: The Tree of Life.

Opnieuw doet Tomorrowland er een dagje bij: het weekend duurt voortaan drie dagen. Er is zo veel buitenlandse interesse in de 180.000 kaartjes dat de organisatie voor het eerst een aparte verkoop voor de Belgische bezoekers organiseert. Alle tickets vliegen op minder dan een dag de deur uit. Samen met sterrenchef Wout Bru baat Tomorrowland ook voor het eerst een eigen restaurant uit. De broertjes Dewaele van 2Manydjs mogen het festival afsluiten, na kleppers als Tiësto, Avicii, Fedde le Grand, Faithless en De Jeugd van Tegenwoordig.

2012: 8 miljoen kijkers en de eerste controverse

Tomorrowland 2012: The book of wisdom.

De Belgische tickets zijn binnen de dag uitverkocht, de internationale in luttele seconden. Dus slaat Tomorrowland de handen in elkaar met Brussels Airlines om bezoekers van overal ter wereld naar Boom te vliegen en wordt een YouTube-kanaal uit de grond gestampt om 8 miljoen mensen live te laten meekijken. Het levert de organisatie de prijs voor beste dancefestival ter wereld op, een award die ze drie jaar op rij zal binnenhalen. Maar er is ook controverse: na het festival wordt een Britse vrouw dood teruggevonden in haar hotelkamer, na een overdosis. Andere festivalgangers klagen over de slechte behandeling door de security en schade aan de ogen door te felle lasers. De organisatie treft geen schuld.

2013: De oversteek naar Amerika

Tomorrowland 2013: The arising of life.

Ondanks de regen zakken tweehonderd nationaliteiten af naar Boom. Het brengt Manu en Michiel Beers op een nieuw idee: een buitenlandse editie. Die vindt voor het eerst plaats in het Amerikaanse Atlanta en lokt 140.000 bezoekers. Na twee opvolgers wordt het zusterfestival in de VS afgevoerd. De Belgische versie lanceert een eigen radiostation dat live dj-sets uitzendt in meer dan dertig landen. Luisteraars horen hoe Armin van Buren maar net op tijd arriveert voor zijn show: hij komt rechtstreeks van het ziekenhuis waar zijn vrouw net was bevallen.

2014: Jubileren met een dubbelslag

Tomorrowland 2014: The key to hapiness.

De tienjarige verjaardag van Tomorrowland wordt gevierd met twee feestweekends. De cijfers zijn duizelingwekkend. 360.000 tickets gaan in minder dan een uur de deur uit. Meer dan 16.000 bezoekers vliegen met 150 vliegtuigen vanuit vijftig verschillende steden naar De Schorre. Niet bepaald ecologisch, maar het levert Tomorrowland wel een prijs op van Toerisme Vlaanderen. De buurtbewoners zijn minder happy: ze eisen een verbod op het festival, dat te veel overlast zou veroorzaken. Die vordering wordt door de rechter naar de prullenmand verwezen.

2015: Meevieren via satelliet

Tomorrowland 2015: The secret kingdom of melodia.

Ook Brazilië krijgt Tomorrowland op bezoek, maar al na twee edities trekt de organisatie er de stekker uit. In België gaat het hen wel voor de wind. Cash geld verdwijnt, iedereen betaalt voortaan via de polsbandjes. De wereldwijde interesse is zo groot geworden dat er satellieten worden ingezet om de dj-sets op andere continenten uit te zenden. Tienduizenden fans in Zuid-Amerika en Azië zien op die manier Dimitri Vegas & Like Mike aan het werk.

2016: Keuze uit 120 eetkraampjes

Tomorrowland 2016: The elixir of life.

Deze keer volgen zeven landen het festival live via een scherm: Mexico, Colombia, Duitsland, Israël, Japan, India en Zuid-Afrika. Zo’n 1,3 miljoen Chinezen maken kennis met Tomorrowland dankzij het eigen televisiestation van het festival. Op het terrein zelf pakt de organisatie alweer grootser uit. Intussen verblijven 38.000 kampeerders op DreamVille en serveren meer dan 120 eetkraampjes gerechten uit ieder continent.

2017: Zelfs de koning is nieuwsgierig

Tomorrowland 2017: Amicorum spectaculum.

Tomorrowland haalt de kaap van 400.000 festivalgangers, dankzij opnieuw twee weekends. Meer dan duizend artiesten sieren de affiche, goed voor 104.000 minuten aan muziek. Omdat het festival samenvalt met de Belgische nationale feestdag, kunnen ook koning Filip en koningin Mathilde er niet meer omheen: ook zij komen een kijkje nemen in Boom.

2018: Onderwaterwereld én wintereditie wordt aangekondigd

Tomorrowland 2018: The story of planaxis.

Opnieuw aanschouwen 200.000 bezoekers per weekend zowat het strafste podium dat ze al zagen. Tomorrowland wordt omgetoverd tot een onderwaterwereld en pakt uit met David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Tiësto en Afrojack. Als opwarmertje voor de vijftiende verjaardag in 2019 kondigt de organisatie een wintereditie aan in maart. Die vindt plaats in Alpe d’Huez, middenin de Franse Alpen. Daar, op 2.000 meter hoogte, komen 20.000 ‘People of Tomorrow’ naartoe. Het aftellen naar Tomorrowland 2019, met als thema ‘The book of wisdom: the return’, is dan officieel begonnen.

2019: Jubileren met meer dan 1.000 dj’s

De vijftiende verjaardag van Tomorrowland krijgt als thema ‘The book of wisdom: the return’. Daarmee bouwt het festival voort op het thema uit 2012, met een flashy decor vol gigantische boekenkaften, een toverachtige bibliotheek en twee grote waterkanonnen langs de zijkanten. Ook wijlen Avicci krijgt een mooie ode. De Zweedse dj wordt geëerd met de boodschap ‘In loving memory of Tim Bergling’ – zijn echte naam. Er staan meer dan 1.000 dj’s op de affiche, en veel van hen draaien nummers van hun overleden vriend.

2020-2021: Nog zottere podia, maar dan wel online

Twee jaar op rij gooit corona roet in het eten. Tomorrowland wordt, net als alle andere Belgische festvials, opgeschort en zoekt z’n heil op digitale wegen. Op het fictieve eiland Papilionem worden imposante, virtuele podia gebouwd die de fans kunnen bezoeken tijdens ‘Around the world’. Ook op Nieuwjaar vieren een miljoen mensen mee via hun laptop en tv-scherm. Al blijft het hunkeren naar ‘the real thing’.

2022: Een recordeditie om corona te vergeten

Drie weekends, 600.000 ‘people of tomorrow’. Na twee jaar coronaleed is Tomorrowland zinnens om de ellende in één klap uit te vegen. Een recordaantal mensen zakken af naar Boom voor een editie met meer dan 800 dj’s. Dit jaar dit jaar kiest het festival voor een ‘state of the art’ ruimtestation, recht uit Star Trek. Met als blikvanger een toren die tot hoog boven de hoofden reikt, in de vallei waar de Main Stage ligt.