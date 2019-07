KLM biedt excuses aan voor tweet over sterftekans

De Nederlandse vliegmaatschappij KLM heeft haar excuses aangeboden voor een tweet van haar Indiase afdeling. Het account @KLMIndia had dinsdag geschreven op welke plek in een vliegtuig mensen de grootste kans hebben om een crash te overleven en waar de kans om het leven te komen het grootst is. Onder de tekst stond een afbeelding van een vliegtuigstoel op een wolk. Een inschattingsfout, aldus KLM donderdag. De tweet is verwijderd.

De vliegmaatschappij laat weten: “Het bericht van ons team in India was gebaseerd op een algemeen beschikbaar luchtvaartfeit, het is geen KLM-standpunt. KLM biedt excuses aan voor onrust die de tweet kan hebben veroorzaakt.”