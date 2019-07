Transfervrije Daniel Sturridge twee weken geschorst voor schenden gokregels, FA gaat in beroep

De schorsing van Daniel Sturridge gaat per direct in. Foto: Photo News

De Engelse voetballer Daniel Sturridge is voor zes weken geschorst en beboet met 75.000 Engelse pond (84.000 euro) voor het overtreden van de gokregels. De aanvaller speelde tot deze zomer voor Liverpool, de winnaar van de Champions League.

De Britse bond FA legde elf aanklachten tegen Sturridge neer bij de commissie voor de regelgeving die de overtredingen moest beoordelen. Hij zou familie en vrienden informatie hebben verstrekt over een mogelijke transfer naar Sevilla en ze hebben aangezet op die transfer te gokken.

Negen van de elf aanklachten werden afgewezen door de rechter. “Ik ben het onafhankelijke panel erkentelijk dat het mij als een eerlijke en geloofwaardige getuige heeft beschouwd”, laat de aanvaller in een verklaring weten. “De zaak werd gedurende zeven dagen behandeld

De commissie vond alleen de twee aanklachten bewezen waarin hij zijn broer Leon had geïnformeerd en aangezet tot gokken op zijn mogelijke overgang naar de Spaanse club in januari 2018. De FA vindt de sancties te laag en gaat in beroep. “De zaak werd gedurende zeven dagen behandeld door een gerenommeerd panel, wat resulteerde in een weloverwogen beslissing aan de hand van het uitgebreide onderzoek van de FA. Het is daarom buitengewoon teleurstellend dat de FA een beroep zal doen op deze beslissing.”

Sturridge is een van de vele aanvallers die nog transfervrij is. Het is niet bekend of de voormalige aanvaller van Liverpool en West Bromwich Albion de komende twee weken een contract mag ondertekenen bij een nieuwe club. “Ik train hard en ben volledig gefocust op het komende voetbalseizoen”, zo besluit Sturridge zijn statement.