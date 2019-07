Sven Gatz (Open VLD) blijft in Vlaamse regering enkel bevoegd voor Brussel

/ Brussel - Na zijn eedaflegging als Brussels minister, blijft Sven Gatz (Open VLD) in de Vlaamse regering enkel nog bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden. Zijn andere bevoegdheden Media, Cultuur en Jeugd gaan naar partijgenote Lydia Peeters, die meteen ook viceminister-president wordt. Dat werd donderdag vernomen bij Open VLD.

Het was sinds donderdagmorgen afwachten of Gatz behalve in de nieuwe Brusselse regering, ook in de ontslagnemende Vlaamse regering zou blijven zetelen. De Vlaamse regering moet decretaal een Brusselaar binnen haar rangen tellen en dat was Gatz de afgelopen vijf jaar.

LEES OOK. Sven Gatz over boze Gwendolyn Rutten: “Op een gegeven moment moet je voor je stad kiezen”

De Vlaamse liberalen beslisten toch een herschikking door te voeren. Lydia Peeters zal de komende weken en maanden - tot de nieuwe Vlaamse regering het levenslicht ziet - de bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media overnemen en wordt bovendien viceminister-president. Vandaag zitten ook Financiën, Begroting en Energie in haar portefeuille, sinds ze begin dit jaar de fakkel overnam van Bart Tommelein.

Gatz zelf blijft wel aan boord van de Vlaamse regering als minister voor Brusselse Aangelegenheden. Op die manier hoeft de partij niet op zoek naar een nieuwe ‘Brusselaar’. Gatz zal zich volgens een mededeling van de Vlaamse liberalen niet langer laten vergoeden voor die portefeuille.

Gatz kritisch voor Rutten

De Open VLD-top kan zich niet verzoenen met de Brusselse regeerakkoord. Daarin staan geen garanties voor 5G en wordt er met geen woord gerept over transmigranten. Wat er wel instaat: milieuboetes bij geluidshinder van vliegtuigen. Een te links akkoord voor Open VLD dus. Gwendolyn Rutten had daarom geprobeerd de franstalige zusterpartij mee aan boord te krijgen, maar Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi sloeg de deur dicht.

Gatz zelf vond de kritiek van Rutten op het Brusselse akkoord onterecht. Dat zei hij donderdagochtend op Radio 1. “Kijk, als ik als vertegenwoordiger van de stad Brussel zie dat er een goed akkoord voorligt, dan moeten we verder onderhandelen. Anders worden wij na verloop van tijd ook buiten de deur gehouden. Ik zit in een positie tussen het belang van de partij en wat nodig is voor de stad. Natuurlijk is er dan enige spanning, maar op een gegeven moment moet je niet voor een postje, maar voor het project voor je stad kiezen.”