Romelu Lukaku kan bijna 46 miljoen euro verdienen in Italië, United houdt poot vooralsnog stijf

De transfer van Romelu Lukaku, de all-time topscorer van de Rode Duivels, naar Inter Milan komt steeds dichterbij. Voor de Belg ligt er een miljoenencontract klaar in de Italiaanse modestad, zo weet Sky Sports.

Inter Milan bracht onlangs een verhoogd bod van 70 miljoen euro uit voor de Belgische aanvaller van Manchester United. Zijn huidige werkgever, waar de 26-jarige aanvaller nog een contract heeft voor drie seizoenen, lijkt echter veel meer te willen voor de trefzekere spits. Naar verluidt vragen de Reds minstens 85 miljoen euro, het bedrag waarvoor ze Lukaku losweekten bij Everton.

Sky Sports meldt dat Inter Milan onwillig tegenover deze vraagprijs staat en hoopt een middenweg te kunnen vinden. De onderhandelingen tussen Inter en Manchester United blijven doorgaan, maar duidelijk is dat de Italiaanse club met Mauro Icardi in zijn maag zit. De Argentijnse spits is op de transferlijst gezet en moet verkocht worden om binnen de Financial Fair Play-regels van de FIFA te blijven.

Lukaku miste gisteren (woensdag) het oefenduel van zijn huidige werkgever met Championship-club Leeds United. Het management van de aanvaller maakte duidelijk dat het om een lichte enkelblessure ging en dat eventuele transferperikelen hier niet aan ten grondslag lagen.