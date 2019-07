Nieuwe verdediger voor Charleroi, doelman Penneteau krijgt dan toch nieuw contract

Charleroi staat dicht bij Modou Diagne, een centrale verdediger van 25 jaar die einde contract is bij het Franse Nancy. Diagne heeft al een persoonlijk akkoord met Charleroi, maar hij moet zijn medische testen nog afwerken. De Carolo’s hebben ondertussen een nieuw contract voor één seizoen (met optie voor een extra seizoen) gegeven aan doelman Nicolas Penneteau. De keeper was officieel al een vrije speler sinds 30/6 maar is blijven trainen en spelen bij Charleroi