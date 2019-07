Ouders van Théo geven hoop niet op: “Misschien is hij ontvoerd of wordt hij ergens gevangen gehouden”

Er is mogelijk een nieuwe doorbraak in de zoektocht naar de vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez. Een onafhankelijk onderzoeksteam heeft zo’n tien dagen geleden een pet gevonden in de bosjes die van de 18-jarige zou kunnen zijn. De ouders van de jongen geven hoop niet op.

Al bijna twee maanden is er geen spoor meer te bekennen van de 18-jarige Théo Hayez. De jongen verdween op 31 mei na een avondje stappen in Byron Bay, een populaire badplaats in Australië. Verschillende zoektochten hebben voorlopig nog niks opgeleverd, maar volgens lokale media zou er nu toch een veelbelovend spoor zijn. Een onafhankelijk onderzoeksteam vond tien dagen geleden namelijk een pet die erg lijkt op een exemplaar van de rugzaktoerist. Extra opvallend: de pet werd gevonden op de plek waar de smartphone van de jongen het laatst verbinding maakte met de zendmast. De pet wordt nu verder onderzocht.

Gekidnapt

De veelbelovende vondst komt er op hetzelfde moment dat de ouders van de jongen aan RTBF verklaren dat ze geloven dat hun zoon mogelijk gekidnapt is. “Zolang er geen lichaam gevonden is, geven we de hoop niet op. Misschien is hij de verkeerde persoon tegen het lijf gelopen. In de buurt zijn er ook verschillende gemeenschappen die geïsoleerd leven. Misschien werd hij gekidnapt, gedrogeerd, ingelijfd. Misschien is hij een gevangene op een plek waar geen elektriciteit is. Dat geeft ons hoop. Laat hem een gevangene zijn, zodat we hem kunnen bevrijden.”

LEES OOK. Expert ziet mogelijke link tussen verdwijning Théo Hayez en twee anderen: “Kan werk van seriemoordenaar zijn”

De ouders van de jongen brachten al verschillende weken door in Byron Bay en zullen binnenkort ook terugkeren. “Het is een klein stadje. Je krijgt er geen onveilig gevoel. Het is een beetje zoals een stadje aan de Noordzee, zoals Nieuwpoort.” Het ruwe landschap in Australië bemoeilijkt de zoektocht. “De bossen, die zijn niet zoals in de Belgische Ardennen. Het is er dichtbegroeid en er kunnen gevaarlijke dieren zitten, zoals slangen.”

De ouders zijn wel dankbaar voor de grote inzet van de Australische politie, die alle mogelijke middelen inzet. “Er zijn helikopters, drones, honden, spoorzoekers, duikers en zelfs bergbeklimmers. Maar er zijn nog altijd zones die niet doorzocht zijn.”

bekijk ook

Vader van vermiste Théo Hayez (18) smeekt om informatie

Jean-Philippe en Lisa Hayez, de oom en nicht van Théo, zoeken mee. “De hulp die we krijgen, geeft ons energie om te blijven doorgaan