Probleem met verzending abonnementen Club Brugge, fans wachten nog op seizoenkaart

De levering van de abonnementen van Club Brugge heeft vertraging opgelopen. Recent maakten heel wat supporters zich al ongerust dat ze hun seizoenkaart nog niet in de bus kregen, en woensdag communiceerde Club zelf dat er een probleem is via een externe partner.

Omdat blauw-zwart vrijdag al een galamatch tegen Sporting Lissabon speelt in het Jan Breydelstadion - die wedstrijd is gratis voor abonnees - hebben de supporters hun kaart dringend nodig. Club zorgt voor een alternatief indien het abonnement dan nog niet geleverd is.

“De afhandeling van de abonnementen en welkomstpakketten door een externe leverancier liep in de laatste weken vertraging op. Zo’n 10 procent zal het abonnement niet tijdig in de bus krijgen”, klinkt het bij Club Brugge.

Elke abonnee kreeg woensdag een alternatief toegangsbewijs in de mailbox. Met dat ticket kan de match van vrijdag bijgewoond worden. “Begin volgende week zullen de laatste abonnementen in de bus vallen.”