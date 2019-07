Acrobate valt 10 meter naar beneden tijdens gewaagde act, maar overleeft de zware smak als bij wonder

Wat voor talloze kinderen een leuk avondje in het circus moest worden, draaide dinsdag helemaal anders uit in het Australische Adelaide. De 28-jarige acrobate Gabby Souza was geconcentreerd bezig met haar gewaagde act toen het plots helemaal fout liep. De onfortuinlijke jonge vrouw stortte tien meter naar beneden en kwam met een misselijkmakende smak op de houten vloer terecht.

Bezoekers van Circus Rio in Adelaide dachten eerst nog dat de valpartij “deel van de act” was, maar hadden na enkele seconden door dat Souza gewond was geraakt. “Mensen liepen de ring in en toen vroegen ze ons om te vertrekken”, aldus een toeschouwer. Er zou geen net hebben gehangen om de acrobate op te vangen.

De acrobate overleefde de zware klap als bij wonder, maar brak haar pols en ontwrichtte haar elleboog. Souza herstelt nu in het ziekenhuis, maar zou volgens lokale media al staan popelen om weer op de planken te staan. Het circus opende vandaag gewoon weer de deuren, mét acrobaten tijdens de voorstelling. “Want the show must go on”!

bekijk ook

Belgische acrobaat breekt been tijdens uitvoering van gewaagde stunt op heliport

Acrobaat valt 8 meter naar beneden door “te slap koord”