Zo onopvallend zijn teken echt: Chris ontdekt pas een dag later dat er beestje in zijn oog zit

Een man uit de Amerikaanse staat Kentucky had last van een geïrriteerd oog en besloot naar de oogarts te gaan. Daar kreeg hij opmerkelijk nieuws: er had zich een teek in zijn oog genesteld. Opgepast, het beeld kan als schokkend worden ervaren.

Chris Prater, een elektricien uit Prestonsburg, een klein stadje in Kentucky, was samen met zijn collega’s aan het werk toen hij last kreeg van zijn oog. Hij ging naar huis en merkte een klein vlekje op in zijn oog. Hij spoelde beide ogen verschillende malen met water, maar het vlekje ging niet weg.

Uiteindelijk besloot Prater om naar de oogarts te gaan. De arts onderzocht zijn oog en kwam al snel tot de conclusie dat er zich een teek in het oog van Prater bevond. De dokter verdoofde het oog en verwijderde het diertje met behulp van een pincet, aldus WYMT-TV. Prater kreeg nog antibiotica en oogdruppeltjes mee naar huis.

