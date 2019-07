We leven weer iets langer: gemiddelde Belg wordt 81,5 jaar

De Belg leeft alsmaar langer. In 2018 is de levensverwachting bij de geboorte opnieuw gestegen tot 81,5 jaar. Meisjes die vorig jaar geboren werden, hebben een levensverwachting van 83,7 jaar oud, jongens van 79,2 jaar. Dat blijkt uit de jongste gegevens van Statbel, de Belgische dienst voor Statistiek. Het is al het derde jaar op rij dat de levensverwachting stijgt.

Ten opzichte van 2017 is er sprake van een lichte stijging met 0,1 jaar voor de totale bevolking.

Bij vrouwen blijft de levensverwachting stabiel, mannen doen er 0,2 jaar of 75 dagen bij. Dat betekent ook dat de kloof tussen mannen en vrouwen afneemt. Nu bedraagt die 4,5 jaar, terwijl ze tien jaar geleden op 6,3 jaar lag.

Vlaanderen blijft de hoogste levensverwachting optekenen, met 82,3 jaar. Dat is bijna een jaar meer dan in Brussel (81,5 jaar) en ruim twee jaar meer dan in Wallonië (79,9 jaar).

Ten opzichte van 2017 steeg de levensverwachting in Vlaanderen met 43 dagen. De sterkste stijging was voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+132 dagen), en met name bij de Brusselse mannen (+229 dagen). In Wallonië is de stijging zeer beperkt (+15 dagen), met zelfs een lichte daling van de levensverwachting voor meisjes die in 2018 werden geboren (-18 dagen).