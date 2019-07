Zakenman (73) werd slachtoffer van home invasion, maar nu dreigt hij alles te verliezen: nepadvocate gaat aan de haal met zijn villa

Schoten - Een 73-jarige Nederlandse zakenman op rust dreigt zijn peperdure villa te verliezen aan een vrouw die zich uitgaf als advocate, met hem ging samenwonen en hem vervolgens oplichtte. De man was vorig jaar het slachtoffer van een home invasion en liep daarbij een zwaar hersenletsel op. Het Antwerpse parket onderzoekt de zaak. De vrouw is opgepakt.

Afgelopen dinsdag legde de rechter in kort geding Samira E.H. (40) een dwangsom op van 50.000 euro per keer dat ze probeert geld te slaan uit de villa van haar partner Kees Verbunt (73). Die laatste, een zakenman op rust van Nederlandse afkomst, sleepte haar voor de rechter omdat hij meent dat ze schromelijk misbruik heeft gemaakt van zijn precaire gezondheid.

Op 8 november vorig jaar overvielen drie gangsters Kees Verbunt in zijn villa in de Elfenbankdreef in Schoten. Ze sloegen hem tijdens die home invasion op het hoofd en lieten hem voor dood achter. Ze knevelden ook de poetsvrouw, doorzochten het huis en gingen uiteindelijk zonder buit op de loop. De poetsvrouw kon zich loswrikken en alarmeerde de buren.

Samenlevingscontract

Slachtoffer Kees Verbunt werd opgenomen in het ziekenhuis en met spoed geopereerd aan de hersenen. Tijdens zijn revalidatie in een gespecialiseerd centrum zou hij later bezoek hebben gekregen van Samira E.M. De vrouw was advocate, zei ze. Ze runde het advocatenkantoor IsSaLex en zou zijn zaken in zijn plaats regelen. Het klikte zo goed tussen de twee dat ze een samenlevingscontract afsloten bij de notaris. Meteen kreeg Samira E.M. ook een volmacht voor zijn rekeningen.

Twee weken later verscheen het koppel weer bij de notaris. Dit keer om de villa van de man – waarde: 1,4 miljoen euro – aan zijn kersverse partner/advocate te schenken.

Het onderzoek naar de home invasion bij Verbunt bracht intussen aan het licht dat zijn poetsvrouw wellicht mee in het complot zat – ze kent een van de overvallers persoonlijk. Tegelijkertijd vonden de speurders bij de Antwerpse balie geen spoor terug van advocate Samira E.M. Ze kwamen terecht bij haar vroegere vennote, met wie ze in oktober 2017 het advocatenkantoor IsSaLex oprichtte. “Maar we bestonden nog geen dag of ik kreeg het bericht van de stafhouder dat Samira helemaal geen rechtendiploma had. Ze gaf dat direct toe. Ik heb dan ook onmiddellijk ontslag genomen en al mijn dossiers daar weggehaald”, zegt die vennote.

Misbruik van wankele gezondheid

Ze diende ook een klacht in tegen Samira E.M. wegens valsheid in geschrifte en het zich aanmatigen van de titel van advocaat, een misdrijf waar zware boetes op staan. Die klacht kwam pas bovendrijven toen de speurders wat dieper groeven naar de antecedenten van Samira E.M. Ze vermoedden meteen dat de vrouw misbruik heeft gemaakt van de wankele gezondheidstoestand van Kees Verbunt om hem zijn geld en zijn villa af te troggelen.

Eind mei werd Samira E.M. opgepakt, nadat ook Kees Verbunt, gealarmeerd door de politie, een klacht tegen haar had ingediend wegens misbruik van vertrouwen en uitbuiting. Er volgde een confrontatie met haar ex-vennote, waarbij die nog eens formeel herhaalde dat ze zich uitgaf voor advocate terwijl ze daar niet de juiste papieren voor had. Sindsdien zit Samira E.M. in de cel.

Advocatenkaart

Volgens Samira E.M.’s advocaat Walter Damen was er bij de bezoeken van Verbunt en E.M. aan de notaris en andere advocaten niets te merken van het hersenletsel dat de zakenman op rust had opgelopen bij de brutale home invasion van november vorig jaar. Hij stelt zich luidop de vraag hoe het komt dat niemand eerder onraad rook.

“Er wordt zelden naar een advocatenkaart gevraagd als iemand zich als dusdanig aanbiedt”, zegt een confrater van Damen. “Advocaten worden op hun woord geloofd. Maar als ze erover blijken te liegen, worden ze zwaar gestraft.”