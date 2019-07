Scandinavische vrouwen brutaal vermoord om indruk te maken op ISIS, maar dat pakte anders uit: drie terroristen krijgen doodstraf

Indruk maken. Dat was wat drie arme en ongeschoolde mannen beoogden toen ze in december 2018 twee jonge Scandinavische toeristen gruwelijk om het leven brachten in het Atlasgebergte in Marokko. Het leverde hen geen eer op – zelfs terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) vond de moorden niet kunnen – wel de doodstraf.