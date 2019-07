Terreurverdachte opgepakt in Maastricht

Een 27-jarige man is woensdag in de zuidoostelijke Nederlandse stad Maastricht aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven, meldde het parket donderdag. De man zou zich in Nederland schuldig hebben gemaakt aan opruiing tot een terroristisch misdrijf. Ook verdenkt het parket hem ervan dat hij door het verzamelen van informatie op internet schuldig is aan training voor terrorisme, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.