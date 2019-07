Tiener gaat in dronken bui vandoor met gestolen tractor

Opglabbeek - Een 18-jarige jongen uit Oudsbergen is er donderdagochtend vandoor gegaan met een gestolen tractor van een boer uit Bree. De jongen, die niet over een geldig rijbewijs beschikte en onder invloed was van drank en drugs, stopte twee kilometer verder toen hij merkte dat hij werd achternagezeten door de landbouwer.

De boer hoorde omstreeks 6 uur ‘s morgens hoe iemand met zijn tractor wegreed. De landbouwer sprong meteen in zijn auto en reed de dief vanuit de Klein Stukkenstraat achterna. Toen de jongen in de Luytenstraat merkte dat hij achterna werd gezeten door de eigenaar, zette hij de gestolen tractor langs de kant van de weg. De politie kwam ter plaatse en arresteerde de tiener. Uit een speeksel- en ademtest bleek dat hij onder invloed was van drank en drugs.

De landbouwer kreeg zijn tractor, die was gestart met een valse sleutel, onbeschadigd terug. De jongeman werd door de politie verhoord en mocht na het opstellen van enkele pv’s beschikken. Hij mag nog wel een uitnodiging van het parket verwachten voor een strafbemiddeling.