Het geheim achter de wederopstanding van de Serie A: de ‘Beckham-wet’, die miljoenen spenderen weer mogelijk maakt

Na jaren van jaloers kijken naar het Engelse en Spaanse geld, kunnen ze in Italië eindelijk weer meestrijden voor de beste voetballers ter wereld. Dat bewijst deze transferzomer opnieuw. Daarbij worden de Serie A-clubs geholpen door een nieuwe wet.

Vorige zomer koos Cristiano Ronaldo voor Juventus, die de Portugees zo’n 30 miljoen per jaar betalen. Deze keer was het de beurt aan Matthijs de Ligt, die 75 miljoen kost en met bonussen 12 miljoen per jaar kan verdienen in Turijn. Intussen wordt Inter zwaar gelinkt aan een miljoenentransfer voor Romelu Lukaku, heeft Napoli zich in de strijd voor James Rodriguez gegooid en hebben clubs als Roma, Milan en Atalanta buitenlandse spelers aangetrokken.

De Serie A lijkt een kantelpunt bereikt te hebben en lijkt plots weer interessant voor niet-Italianen. Met dank aan de ‘decreto crescita’. Die nieuwe belastingwet werd op 27 juni gestemd in het Italiaanse parlement en treedt in 2020 in werking. Het doel: de hakkelende Italiaanse economie een boost geven. Maar er zijn ook voordelen voor het Italiaanse voetbal.

De wet kreeg daardoor al een bijnaam: de ‘Beckham-wet van Italië’. In Spanje werd een gelijkaardige wet in 2005 ingevoerd en die zorgde voor belastingvoordelen voor rijke buitenlanders die in het land kwamen werken, waaronder voetballers. David Beckham was toen een van de eerste spelers die daarvan profiteerde toen hij naar Real Madrid verhuisde. De Koninklijke haalde later zo ook onder andere spelers als Kaka, Karim Benzema en natuurlijk Cristiano Ronaldo in huis.

In de Serie A hopen ze nu op eenzelfde effect dankzij artikel vijf van de ‘‘decreto crescita’. Dat artikel gaat over het aanzwengelen van de kennis/het talent in de Italiaanse economie. Mensen die minstens de voorbije twee jaar buiten Italië gewoond hebben en voor minstens twee jaar naar de laars van Europa komen om te werken, krijgen een belastingvoordeel van vijf jaar. Dit geldt zowel voor Italianen als niet-Italianen, en dus ook voor voetballers en trainers. Wie na minder dan twee jaar Italië verlaat, moet het gekregen voordeel terugbetalen.

Voor niet-voetballers is het voordeel 70 procent op hun inkomensbelasting, en zelfs 90 procent voor enkele regio’s in het Zuiden. Voor voetballers/trainers bedraagt het voordeel 50 procent.

Voorbeeld

Stel dat Inter een voetballer zoals Romelu Lukaku een nettosalaris van 10 miljoen wil betalen. Nu is dat bruto nog goed voor 17,5 miljoen, waarvan 7,5 miljoen dus naar de belastingen gaat. Vanaf 2020 wordt dat laatste bedrag verlaagd naar 2,7 miljoen, wat een flinke slok op de borrel scheelt in de boekhouding. Namelijk 4,8 miljoen minder belastingen.

Dit betekent dat Serie A-clubs nu dezelfde salarissen kunnen betalen tegen een lagere brutokost of hogere salarissen kunnen bieden aan spelers en trainers. De andere kant van de medaille is dat Italiaanse clubs nu vaker hun zinnen gaan zetten op buitenlandse spelers.