Club Brugge maakt selectie voor Brugse Metten bekend: drie spelers ontbreken door ‘kwaaltjes’

Op 19 juli speelt Club Brugge zijn eerste échte wedstrijd van het seizoen. Blauw-zwart krijgt dan de Portugese topclub Sporting Lissabon over de vloer in het Jan Breydel-stadion. Club maakte donderdag zijn selectie bekend voor de Brugse Metten.

In de lijst met 23 spelers van Philippe Clement staan de meeste verwachte namen. Met oude bekenden als Hans Vanaken en Ruud Vormer, maar ook met nieuwkomers als David Okereke en Simon Deli. Niet erbij zijn Jelle Vossen, Brandon Mechelen en Kaveh Rezaei. “Door kwaaltjes”, klinkt het bij Brugge.

Vossen scoorde tot nu toe de meeste doelpunten in de voorbereiding, namelijk vier. Vormer en Clinton Mata gaven de meeste assists met drie. Vier op zes keer werd er gewonnen, één keer bleef de vicekampioen steken op een gelijkspel (Lokomotiva Zagreb) en één keer werd er verloren (AZ).

Bij Sporting is ex-Bruggeling Abdoulay Diaby actief. Andere bekende namen zijn Bas Dost en Bruno Fernandes. De club was in 1986 al eens in ons land voor de Brugse Metten, maar speelde toen niet tegen Club omdat toen nog in toernooivorm gespeeld werd.