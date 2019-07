Opnieuw gedetineerde ontsnapt uit gevangenis van Ruiselede

Zingem / Ruiselede / Kruishoutem - In de gevangenis van Ruiselede is donderdagmiddag opnieuw een gedetineerde ontsnapt. Hij is daarmee de vierde gedetineerde die in nog geen twee weken uit die gevangenis is ontsnapt.

“Ik kan de ontsnapping bevestigen”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Het gaat om een 49-jarige man, die tot op heden voortvluchtig is. De lokale politie en het personeel hebben een zoekactie opgestart, maar voorlopig tevergeefs. We vermoeden dat het om een emotionele en impulsieve beslissing van de betrokkene gaat.”

De gevangenis van Ruiselede is een open instelling, waar gedetineerden overdag kunnen werken op een weide. De gedetineerde in kwestie zou donderdagmiddag tijdens het werken gaan lopen zijn.

Vorige week dinsdag ontsnapte een andere gedetineerde uit het douchecomplex. Ook hij is nog steeds voortvluchtig. Enkele dagen eerder gebruikten twee andere gedetineerden geweld toen ze ’s avonds een deur forceerden met een brandblusapparaat en de gevangenis uitvluchtten. Het duo werd enkele dagen in een tentje in een park in Rotterdam aangetroffen en gearresteerd. Het Gevangeniswezen verdedigt het principe van een open instelling in Ruiselede voor gedetineerden die dicht bij hun re-integratie in de maatschappij staan. “Al jaren hanteren we dezelfde selectiecriteria met betrekking tot de populatie in Ruiselede”, zegt Van De Vijver. “We moeten momenteel vaststellen dat het mogelijk om zeer impulsieve beslissingen van individuen gaat.”

