Italië maakt al vier dagen jacht op ontsnapte beer

Foto: Press Office of the Autonomous Province of Trento

In Italië maken de autoriteiten al vier dagen jacht op een ontsnapte beer. Jagers konden het dier zondag vangen, waarna het alsnog over vier hekken klom.

De bruine beer, die de naam M49 kreeg, werd zondag in de noordelijke provincie Trente gevangen omdat hij een gevaar vormde voor de mensen in de omgeving. Zowat 24 uur later slaagde het dier er volgens het Duitse persbureau DPA in om over vier hekken te klimmen, waaronder één met elektrische bescherming, en verdween de beer in de wildernis.

“Dit hadden we totaal niet verwacht, maar het is toch gebeurd”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Een camera maakte dinsdag nog beelden van de beer in de bossen nabij de stad Trente. Sindsdien ontbreekt elk spoor van het dier.

De autoriteiten willen het dier nog altijd levend vangen, maar de jagers mogen hem neerschieten als hij een direct gevaar zou vormen. Italiaanse dierenrechtenorganisaties hebben daarop al felle kritiek geleverd.