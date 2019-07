Eenden doorboord met pijlen in Rotterdam

View this post on Instagram

Weer een eend met pijl in zijn lijf #getuigengezocht Donderdagmiddag kregen we een melding over een eend die een pijl in zijn lijf had. Dit was aan de professor Poelslaan. Wij dachten eerst dat het dezelfde was als die eerder was gezien op de Hoekersingel. Niets bleek minder waar. Dit is de tweede eend in deze wijk met een pijl in de borst. Uiteraard is dit absoluut onacceptabel. Wij willen graag weten wie dit op zijn geweten heeft. Hierbij roepen wij getuigen op zich bij ons te melden. Mocht u verdachte situaties in de wijk zien, bijvoorbeeld personen die met wapens lopen die pijlen kunnen afschieten, dan horen wij dit graag. U mag hier dan 112 voor bellen. Ook als u informatie heeft die kan leiden naar de dader willen wij dit weten. Voor de eend wordt gezorgd. De dierenambulance gaat zich met een eendenkenner over het stakkertje ontfermen. Wij verzoeken u de eend met rust te laten om meer stress te voorkomen.