Golazo's in juli: briljante hakgoal van ploegmaat Pozuelo, Nederlander haalt zijn truukjes boven

In Europa zijn de voetbalclubs stilaan serieus bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook Sevilla, De Spanjaarden wonnen in Dallas tegen de lokale MLS-club met 1-3. Luuk de Jong, overgekomen van PSV, opende de score voor Sevilla en deed dat op wel héél fraaie wijze.

Intussen wordt er in de MLS ook gewoon gevoetbald. Toronto FC, de ploeg van Alejandro Pozuelo (ex-Genk), won met 3-1 van de New York Red Bulls. Pozuelo scoorde het tweede doelpunt van de thuisploeg, maar het was ploegmaat Jozy Altidore die de show stal met een heerlijk doelpunt.