Rutten straft Gatz: geen “superminister”, wel op het strafbankje. Maar vooral: gezichtsverlies voor Open VLD

Brussel -

Kersvers Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), verliest in de Vlaamse regering al zijn bevoegdheden behalve Brusselse Aangelegenheden. Dat is het gevolg van zijn demarche in Brussel - tegen de wens van partijvoorzitster Gwendolyn Rutten in. Lydia Peeters krijgt Cultuur, Jeugd en Media erbij en wordt ook viceminister-president.