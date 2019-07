‘Oude Romein’ duikt in beroemde fontein, maar riskeert nu een fikse boete: “Onze fonteinen zijn geen zwembaden”

In Rome is een man gekleed in oude Romeinse klederdracht in de iconische Trevifontein gesprongen. De politie pakte de man op nadat hij een ogenblik druk gesticulerend en speechend in het water stond. Hij kan een gepeperde boete verwachten. Dat meldt de burgemeester van Rome, Virginia Raggi, donderdag: “Dit is onaanvaardbaar. Onze fonteinen zijn geen zwembaden.”

Het is niet de eerste keer dat iemand in een fontein duikt in de Italiaanse hoofdstad. In augustus 2018 veroorzaakten Britse toeristen heel wat ophef door naakt te poseren in een fontein. Eind juni dit jaar kregen acht personen een boete van 450 euro omdat ze in fonteinen werden betrapt.

Virginia Raggi contacteerde al verschillende buitenlandse ambassadeurs in Italië om paal en perk te stellen aan de ‘toeristische vandalen’. De Britse overheid zou haar onderdanen al hebben gewaarschuwd om niet in Romeinse fonteinen te springen tijdens hun bezoek aan het Zuid-Europese land.

Volgens burgemeester Raggi riskeert deze man een boete van 550 euro en een verbod om nog in de buurt van de fontein te komen. Ze deelde de video van de ‘oude Romein’ op haar Facebookpagina, waar de beelden al duizenden keren werden bekeken.