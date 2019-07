Goed nieuws voor AA Gent: Buffalo’s mogen alsnog Europees spelen

De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdagavond bevestigd dat KV Mechelen komend seizoen niet zal aantreden in de poulefase van de Europa League. Het Belgisch voetbal behoudt wel zijn vijf Europese tickets, zo meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De plaats van KV Mechelen in de groepsfase van de Europa League zal worden ingenomen door Standard. De Rouches moeten daardoor niet langer aantreden in de derde voorronde. Antwerp moest in principe volgende week al Europees debuteren in de eerste voorronde tegen het Roemeense Viitorul Constanta, maar krijgt nu het ticket van Standard in de tweede voorronde.

AA Gent zat in de wachtkamer, maar zal nu toch Europees voetbal krijgen dit seizoen. Op 25 juli komt Viitorul Constanta op bezoek in de Ghelamco Arena, een week later vindt de terugmatch in Roemenië plaats.

De beslissing van de UEFA volgt op het definitieve vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) van woensdag. Het arbitragehof had beslist dat KV Mechelen een seizoen lang geen Europees voetbal en bekervoetbal mocht spelen.

“We konden voor de UEFA gaan pleiten, maar dat zou de beslissing over het vijfde Europese ticket voor België uitstellen. We gaan dat niet doen ondanks het feit dat de club de wedstrijdvervalsing betwist”, klonk het bij monde van advocaat Thomas Declerck.