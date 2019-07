De hele wereld wil ‘niksen’: tot in Australië en de VS zijn ze jaloers op “Nederlandse kunst om niks te doen”

Het staat er echt, in de Amerikaanse Time en de Australische Vogue. ‘Niksen’, in het Nederlands zelfs. Omdat ze nu ook in de verste uithoeken van de westerse wereld de opkomende trend in onze contreien onderschrijven: de geest doelloos laten dwalen, als antigif tegen stress en burn-out. En vergis u niet, dat is moeilijker dan u denkt.