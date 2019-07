Burgemeester eist respect voor groendienst: “Hoge onkruid is schuld van klimaatverandering”

Herzele -

De burgemeester van het Oost-Vlaamse Herzele eist meer respect voor de mensen van de groendienst in zijn dorp, en vraagt dat de inwoners hen met rust zouden laten. De afgelopen weken werd blijkbaar flink geklaagd over het onkruid in de straten, en de arbeiders werden op Facebook te kijk gezet. In een open brief aan zijn burgers legt Johan Van Tittelboom (Open VLD) nu uit dat het niet de schuld is van de arbeiders.