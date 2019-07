Boze olifant heeft het plots op bange toeristen in terreinwagen gemunt

Enkele toeristen op safari beleefden de schrik van hun leven toen ze plots het pad kruisten met een kwade olifant. Het reusachtige dier sloeg op hol en deed zijn uiterste best om het groepje in de terreinwagen te verjagen. De bestuurder probeerde uit alle macht om - achterwaarts - te ontsnappen. Het is niet bekend hoe de achtervolging is afgelopen of hoe lang het incident duurde.