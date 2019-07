Boris Johnson zwaait met haring om spoedige Brexit te bepleiten, maar vangt bot

De Britse kandidaat-premier Boris Johnson zwaaide met een gerookte haring om de uitwassen van de Europese bureaucratie aan te klagen en de nood aan een spoedige Brexit te bepleiten. Helaas, de Europese Commissie en de bevoegde Britse overheidsdienst hebben donderdag duidelijk gemaakt dat het verplichte gekoelde transport van die vissen niets met Europese regels te maken heeft.

Johnson is één van de twee kandidaten om Theresa May op te volgen aan het hoofd van de Conservatieve partij en de Britse regering. Om de nood aan een snel vertrek uit de Europese Unie te onderstrepen, haalde Johnson woensdagavond een koelzak met een gerookte haring boven. Die was van een producent op het eiland Man, aldus Boris, en die is “furieus” over de Europese regels.

“Nadat hij dit soort haringen decennialang via de post kon verzenden, zijn zijn kosten aanzienlijk verhoogd door de bureaucraten in Brussel, die erop aandrongen dat elke gerookte haring op deze manier vervoerd moet worden: een plastic ijspakje”, foeterde Johnson. Maar eenmaal de Brexit is gerealiseerd, voegde hij toe, zullen de Britten de controle over hun regelgevend kader heroveren.

Verwerkte vis

Zijn haring braadde echter niet in Brussel. “Dit valt niet onder het toepassingsgebied van de Europese wetgeving. Het is een exclusieve Britse bevoegdheid”, reageerde een woordvoerster van de Commissie donderdag. “Er zijn strikte regels over verse vis, maar niet over verwerkte vis. Ik heb het dan over de temperatuur bij transport en het exacte geval dat mr Johnson vermeldt.”

De regels over de temperatuur bij vervoer van verse vis moet de consument garanderen dat de voeding veilig is. Voor gerookte producten laat Europa dat over aan de lidstaten. “In het VK moeten online verkochte gerookte haringen doorheen het transport op een aanvaardbare temperatuur gehouden worden. De bedrijven moeten hiervoor geschikte materialen gebruiken”, beaamde het Food Standards Agency. Dat kan volgens het agentschap een koelzak zijn.

Daarbij dient ook aangestipt dat het eiland Man een Brits Kroonbezit is, en geen deel van het VK of de EU. Om hun waren te verkopen in de EU, moeten bewoners van het eiland wel voldoen aan de Europese normen. De Brexit kan hun export naar het VK misschien wel versoepelen, maar om de uitvoerders van gerookte haring een hart onder de riem te steken, zal Johnson toch aan de nationale regels moeten sleutelen.