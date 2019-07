Trump is misschien toch nog zo gek niet: racistische aanval op vier Democratische vrouwen legt president geen windeieren

De oorlog tussen president Donald Trump en vier linkse Democratische vrouwen neemt in hevigheid toe. Maar de fel bekritiseerde tweet legt de president geen windeieren. Tijdens een meeting scandeerden zijn aanhangers luidkeels “stuur ze terug” naar een van de vier. En door niet alleen The Squad maar in een adem de hele Democratische partij af te schilderen als vijand van de VS, lijkt hij er vooral op uit er nu politiek voordeel uit te halen.