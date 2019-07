VS halen boven Straat van Hormoez een Iraanse drone neer

Volgens Trump zou de drone op zo’n 900 meter afstand van de USS Boxer, een Amerikaans vliegdekschip, gekomen zijn. Er werd verschillende keren gevraagd afstand te nemen, maar die verzoeken werden volgens de president genegeerd. Daarop werd de drone uit de lucht gehaald. Dat schrijft de Amerikaanse zender CNN. “De drone bedreigde de veiligheid van het schip en van de crew. En werd daarom onmiddellijk vernietigd”, zei de president. De drone werd uit de lucht gehaald met een elektronische storing.

“Dit is de zoveelste provocatie en vijandige actie door Iran tegen schepen die zich in internationale wateren bevinden. De Verenigde Staten hebben het recht hun personeel, installaties en interesses te verdedigen. Wij roepen alle landen op om de Iraanse pogingen te veroordelen om de vrije scheepvaart en de wereldwijde landen te verstoren”, zei de Amerikaanse president ook.

Niet eerste drone

Enkele weken geleden schoot de Iraanse Revolutionaire Garde naar eigen zeggen een Amerikaanse drone neer. De ‘spionagedrone’ was het luchtruim binnengedrongen in Kuh-Mobarak, in de zuidelijke provincie Hormozgan, zo maakte de Iraanse staatstelevisie bekend. Een Amerikaanse militaire bron gaf toe dat de drone werd neergehaald, maar volgens hem gebeurde dat in internationaal luchtruim.

Als vergelding wilde Trump een tegenaanval lanceren, maar hij kondigde die op het nippertje af. In een tweet maakte hij toen bekend dat hij dat deed omdat hij hoorde dat er 150 doden zouden vallen.

