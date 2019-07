Kapitein John Obi Mikel zwaait af bij Nigeria met brons van Afrika Cup op zak

John Obi Mikel zet een punt achter zijn loopbaan bij Nigeria. Dat heeft de 32-jarige middenvelder donderdag laten weten, daags nadat Nigeria de bronzen medaille veroverde op de Africa Cup in Egypte.

“Het is op 32-jarige leeftijd het juiste moment om te stoppen bij de nationale ploeg”, schrijft Obi Mikel op Instagram. “Zo komt er plaats vrij voor de jeugd die het op de Africa Cup met een derde stek geweldig gedaan heeft.”

Obi Mikel was jarenlang sterkhouder bij Chelsea (2006-2017). Na een passage bij Tianjin Teda in China speelde hij vorig jaar in Middlesbrough in de Championship. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij het Turkse Trabzonspor. De middenvelder telt 89 caps (6 goals). In 2013 won hij met zijn landgenoten de Africa Cup.