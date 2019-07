VS vroeg België om grondtroepen in Syrië, maar Reynders weigerde

De Verenigde Staten hebben België gevraagd om extra militairen in te zetten in de strijd tegen Islamitische Staat. Maar omdat de regering én het parlement geen ‘boots on the ground’ willen in Syrië, is ons land voorlopig niet op die vraag ingegaan. Dat zei minister van Defensie Didier Reynders (MR) gisteren in de Kamercommissie Landsverdediging.