Brandweer wil nieuw logo niet: “Geen bijl, geen vlam… Het is te soft”

Brussel - Niets stoers aan en geen enkele link met de brandweer. Het nieuwe ontwerp voor het logo van de Brusselse brandweer kan maar op weinig enthousiasme ­rekenen. “Als dit er komt, zullen we onze spierballen laten rollen.”

Een hartje met een geel-rood vlammetje, dat zou het nieuwe logo van de Brusselse brandweer kunnen worden. Het ontwerp ligt momenteel op tafel, maar is nu uitgelekt bij de manschappen. En die zijn er niet over te spreken. Op sociale media werd zelfs al een campagne opgezet met het huidige embleem en de tekst ‘Touche pas à mon logo’ (blijf af van mijn ­logo, nvdr.).

“Wij hebben het eigenlijk ook maar per toeval ontdekt”, zegt Eric Labourdette van de liberale vakbond VSOA. “Iedereen is echt furieus. Onze identiteit gaat hier helemaal mee verloren. Overal ter wereld zit in het brandweerlogo een element dat ook echt te maken heeft met de brandweer. Of het nu gaat om een vlam, een helm of een bijl.”

Nog niet definitief

De vorige Brusselse regering had beslist dat het iris-logo bij alle Brusselse diensten te zien moet zijn, dus ook bij de brandweer. “Maar wij zijn een brandweerkorps. Wij hoeven helemaal geen reclame te maken voor Brussel. Wij willen vlammen, een bijl en een helm als embleem. Het is genoeg geweest. Als dit er door komt, dan zullen we onze spierballen eens ­laten rollen”, waarschuwt Labourdette.

Ook bij het ACV zijn ze niet overtuigd. “Dit heeft nog weinig te maken met de brandweer”, zegt Dirk Van der Ougstraete. “De mannen vinden het te soft en het mist body. Het stoere is er helemaal uit. Bovendien heeft niemand hier ook inspraak in gehad.”

De directie laat in een reactie weten dat het inderdaad op vraag van het gewest werkt aan een nieuw embleem, maar dat dit ontwerp verre van definitief is.