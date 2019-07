De transfersoap van Neymar dendert voort: nieuw (stevig) bod van Barcelona, maar er is een nieuwe kaper op de kust

Trainer Thomas Tüchel bevestigde onlangs op een persconferentie dat Neymar andere oorden wil opzoeken. Maar wie wil de Braziliaan deze zomer in huis halen voor een bom geld? Volgens L’Equipe deed ex-club FC Barcelona een onofficieel bod van Philippe Coutinho en Ivan Rakitic plus 40 miljoen euro. Teleurstellend volgens de Franse landskampioen.

Sky Germany kwam een dag later met het verhaal dat Barcelona dat bod verhoogd heeft tot 100 miljoen euro plus twee spelers. Daarbij zou PSG mogen kiezen uit zes spelers: Coutinho, Rakitic, Ousmane Dembélé, Nelson Semedo, Malcom. Wie de zesde speler zou zijn, is niet bekend. PSG zou liever de 222 miljoen die het betaalde voor Neymar terugzien, klinkt het.

"Barcelona have made their move." 🔴🔵@SkyKaveh opens tonight's Transfer Show with the news that Barcelona have bid for PSG's Neymar.



