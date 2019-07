Vicevoorzitter Europese Commissie doet boekje open over Brexit-onderhandelingen: “Ze liepen rond als idioten”

Dat de Brexit-onderhandelingen niet zo vlot verlopen zijn, weet iedereen ondertussen. Maar het blijkt nog erger dan we dachten. De Nederlander Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft zijn boekje over de onderhandeling eens opengedaan en is niet echt mals. “Ze liepen rond als idioten.”

Tijdens een interview met de BBC in maart 2019 dat nu uitgezonden werd zei Timmermans dat hij geschokkeerd was hoe onvoorbereid de Britse ministers aan de onderhandelingen begonnen zijn. “We dachten dat ze briljant waren. Dat ze in een kluis ergens in Westminster een soort Harry Potter-achtig boek hadden liggen met alle tips.” Maar nadat hij de toenmalige Brexit-minister David Davis hoorde spreken, veranderde hij van gedachten. “Oh mijn god, ze hebben geen plan. Ze hebben gewoon geen plan. Dat was echt schokkerend, want de schade die je kan aanrichten zonder plan. De tijd was bijna op en ze hadden geen plan.” Volgens Timmermans leken de ministers eerder personages uit Dad’s Army, een Britse comedyserie.

Ook voor Boris Johnson was de man hard. “Ik ben niet zeker of hij wel oprecht was. Het is misschien een beetje hard, maar het wordt tijd dat we hard zijn. Ik had altijd het idee dat hij spelletjes aan het spelen is.”