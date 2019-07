Badibanga schiet Kazakse Ordabasy naar tweede voorronde Europa League

Ziguy Badibanga heeft zich donderdagavond met zijn nieuwe Kazachse ploeg Ordabasy gekwalificeerd voor de tweede voorronde van de Europa League. Nadat de Kazakken de heenmatch in eigen land al hadden gewonnen met 1-0, legden ze het Georgische Torpedo Kutaisi ook op verplaatsing over de knie. Badibanga, die op het uur inviel, legde de 0-2 eindstand vast. Ordabasy neemt het in de tweede voorronde op tegen het Tsjechische Mlada Boleslav.

Ook het Europese avontuur van Mayron de Almeida duurt voort. Zijn Luxemburgse ploeg Progrès Niederkorn verloor in eigen huis met 1-2 tegen het Ierse Cork City, maar had de heenmatch met 0-2 gewonnen. De Almeida speelde opnieuw de hele match. In de volgende ronde wacht de Schotse traditieclub Rangers, dat brandhout maakte van St Josehph’s uit Gibraltar.

Voor Molde was de verplaatsing naar Reykjavik slechts een formaliteit. De Noren vernederden de IJslanders voor eigen publiek met 7-1. In de terugmatch bleef het 0-0. Doelman Alex Craninx kon in zijn tweede Europese match wel de nul houden. Molde neemt het in de volgende ronde op tegen het Servische Cukaricki.

De heenwedstrijden in de tweede voorronde worden op 25 juli gespeeld, de terugmatchen staan op 1 augustus op het programma.