Wraak omdat ze zijn ideeën hadden gestolen

“Ga dood!”, riep hij. “Jullie gaan allemaal sterven!” Om halftien ’s ochtends werd het personeel van de animatiestudio Kyoto Animation opgeschrikt door een razende man. Hij had een jerrycan benzine vast en goot die in de gangen uit. Niet veel later stond de hele buurt in rep en roer. Zwarte en witte rookwalmen omhulden de studio. Buurtbewoners hoorden ontploffingen.

De 70 aanwezigen in de studio moesten vluchten voor hun leven, maar de nooduitgangen waren geblokkeerd. De politie en brandweer waren snel ter plaatse. Ze moesten 35 bluswagens inzetten om het vuur onder controle te krijgen. 19 mensen probeerden via de trap het dak te bereiken, maar kwamen daar nooit aan. Een aantal slachtoffers werden door de brandstichter besproeid met benzine en zijn levend verbrand.

Gestolen ideeën

Een beeld uit de populaire serie ‘The Melancholy of Haruhi Suzumiya’. Kyoto Animation

Pas toen de laatste vlammen waren gedoofd, werd duidelijk hoeveel schade het vuur had aangericht. De gevel van de studio was bijna volledig verkoold. De brand eiste minstens 33 levens en liet 36 zwaargewonden achter, van wie verschillende in kritieke toestand.

De brandstichter raakte zelf ook gewond. In de chaos tijdens de brand probeerde hij te vluchten, maar de politie had hem snel te pakken. Tijdens zijn arrestatie riep hij volgens getuigen dat hij boos was op Kyoto “omdat ze zijn ideeën gestolen hadden”. Aangezien de man naar het ziekenhuis moest om zijn wonden te laten verzorgen, werd hij nog niet verder ondervraagd.

Hideaki Hatta, CEO van Kyoto Animation, zei in een persbericht dat het bedrijf niet lang geleden doodsbedreigingen had ontvangen. “Ze waren gericht aan ons kantoor en de verkoopafdeling”, vertelt Hatta. “Mijn bedrijf is altijd oprecht geweest. Waarom koos hij ervoor zulk geweld te gebruiken?” Of de bedreigingen van de brandstichter kwamen, is nog niet duidelijk. Intussen is wel bekend dat de man een strafblad heeft. In 2012 pleegde hij een gewapende overval op een winkel.

Steunbetuigingen

Het bedrijf kreeg al steunbetuigingen vanuit allerlei hoeken. Premier Shinzo Abe noemde de daad “te gruwelijk voor woorden”. Zowel de Chinese als de Franse ambassade in Japan betuigde haar medeleven. Japanners tweetten massaal onder de hashtag #PrayForKyoto. Een Westerse animatiestudio startte zelfs met een actie om geld in te zamelen voor de studio.

Van de 400 animatiestudio’s in Japan is Kyoto Animation niet de grootste of populairste, maar veel mensen dragen haar een warm hart toe. Het bedrijf scoorde hits met animatieseries als K-On! en The Melancholy of Haruhi Suzumiya.