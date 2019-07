Droogte-alarm in heel Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte – in West-Vlaanderen heeft het al een maand niet meer geregend – geldt voortaan in Vlaanderen alarmcode ‘oranje’. Dat betekent vooral dat landbouwers bijna nergens nog water mogen oppompen uit kwetsbare waterlopen. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar.

Het zijn de experts van de Droogtecommissie die gisteren de alarmfase oranje aankondigden, “gelet op de droogte van de voorbije weken, het vooruitzicht dat het de komende dagen zeer warm wordt én er zo goed als geen neerslag wordt verwacht”, zegt voorzitter Bernard De Potter.

Concreet is met de proviniciegouverneurs overeengekomen dat bijna nergens nog water uit ecologisch kwetsbare waterlopen mag worden opgepompt. De waterstand in veel van die rivieren is dusdanig laag dat er anders ernstige milieuschade dreigt. “Er komt ook meer overleg tussen de gouverneurs onderling, voor waterlopen die door meer dan één provincie lopen. En we schroeven onze waakzaamheid verder op, kwestie van vlug te reageren wanneer de situatie snel zou verergeren.”

Het oppompverbod treft vooral de landbouwbedrijven, “die nu meer kosten moeten maken om hun velden te beregenen”, zegt Stijn De Roo van de Boerenbond. “Ze moeten bijvoorbeeld het water dat ze daarvoor gebruiken elders gaan halen.”

Zowel De Potter als Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) beklemtoont dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar is. Volgens De Potter wijzen de rekenmodellen uit dat al “minstens de komende drie à vier weken de drinkwaterbevoorrading verzekerd is.”

Beiden beklemtonen niettemin dat mensen hun gezond verstand moeten gebruiken, “en het best geen drinkwater meer nodeloos verspillen, bijvoorbeeld om het gras te sproeien.” (wer)