Belgen leven weer wat langer

In 2018 zijn de levensverwachtingen bij geboortes in België opnieuw gestegen, ditmaal tot 81,5 jaar. Het is al het derde jaar op rij dat de levensverwachting stijgt. Dat blijkt uit de gegevens van Statbel, de Belgische dienst voor statistiek. Voor meisjes die vorig jaar geboren zijn, is de levensverwachting 83,7 jaar. Voor jongens is dat 79,2 jaar. Bij mannen zien we dus een lichte stijging van 75 dagen tot 0,2 jaar. De levensverwachtingen bij vrouwen blijft relatief stabiel. Toch neemt de kloof tussen vrouwen en mannen af. Tien jaar geleden bedroeg die 6,3 jaar. Nu is dat 4,5 jaar.

Vlaanderen mag de hoogste levensverwachting optekenen met 82,3 jaar. Dat is bijna een jaar meer dan Brussel en twee jaar meer dan Wallonië.(dewo)